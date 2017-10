Calw Zuhörer tauchen in faszinierende Schwarzwald-Welt ein

Was ist das Besondere am Schwarzwald? Mit dieser Frage begann der Vortrag. Eine Antwort war: Natur pur! Wunderschöne Bilder zeigten den Schwarzwald in besonderem Licht und weckten gute Erinnerungen oder machten Lust, den Schwarzwald zu erkunden.

Deutlich wurde, dass der Schwarzwald eine schützenswerte Kulturlandschaft ist. Jürgen Rust verknüpfte das eigene Erleben bei Wanderungen mit wissenswerten Informationen. Beeindruckend war zum Beispiel die Beschreibung des 290 Kilometer langen Westwegs, bei dem es insgesamt 6000 Meter hinauf und dann aber auch wieder hinuntergeht.

Kulinarische Seite kommt nicht zu kurz