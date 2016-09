Calw "Zündkerzen für den Breitensport"

"Die Leistungssportler sind die Zündkerzen für den Breitensport", sagte Schirmherr Thomas Blenke. Die jetzt ausgezeichneten Leistungssportler bezeichnete er als "tolle Aushängeschilder für den Kreis Calw".

Ausgezeichnet wurden die U17-Fußballer der Spvgg Wart/Berneck, die in Italien ein internationales Fußballturnier gewonnen hatten. Erfolgreich ist ebenso die weibliche Faustball-B-Jugend des TSV Calw, die bei den Deutschen Hallenmeisterschaften die Silbermedaille errang.

Für ihren ersten Platz im baden-württembergischen Finale der Kategorie "Dance Experience" wurde die Tanzgruppe "Younique" des TV Conweiler mit der Prämie ausgezeichnet.

Bei den Einzelsportlern erhielt Hanna Klein vom WSV Schömberg die Leistungsprämie für ihre ersten Plätze beim Deutschland-Pokalsprint und Nord-Cup, während Armin Raab von den SF Gechingen mit dem Feldbogen den ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften belegte. Kugelstoßer Tobias Dahm war nicht nur bei den Olympischen Spielen in Brasilien am Start, er schaffte bei der Weltmeisterschaft in den USA einen achten Platz im Kugelstoßen.

Jonathan Vetter von den SF Gechingen belegte den ersten Platz der baden-württembergischen Rangliste mit dem Compoundbogen. Für die Weltmeisterschaften im Breakdance hat sich die Deutsche Jugendmeisterin Alice Kramer von den Tanzfreunden Althengstett qualifiziert, Fabian Roth von den Badminton-Sportfreunden Neusatz hat den Sprung in die erste Bundesliga geschafft und Simon Schneller vom TV Oberlengenhardt erreichte mit dem Mountainbike einen achten Platz bei der EM.