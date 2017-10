Calw Zündeln kann ziemlich teuer werden

Die Pfanne steht auf dem heißen Herd, ein schönes Stück Butter zerläuft darin und bald soll das Gemüse darin geschwenkt werden. Doch dann klingelt das Telefon und der Freund aus Kindheitstagen erzählt, was in den vergangenen Jahren alles los war. Eine Weile nicht auf die Uhr geschaut und schon geht der Feuermelder los, denn in der Küche raucht es inzwischen gewaltig. Die Feuerwehr kommt mit einem riesigen Aufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen. Auf den Kosten bleibt man jetzt sitzen. Ein Szenario, vor dem es viele Leute graust. Aber wie ist das eigentlich genau mit den Kosten für den Einsatz der Feuerwehr?

Kürzlich beschloss der Gemeinderat eine Änderung der Kostenersatz-Satzung und des Gebührenverzeichnisses für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Calw. Darin wird festgelegt, was wer für welchen Einsatz bezahlen muss. Das kann auch Privatpersonen treffen, wenn sie zum Beispiel durch grobe Fahrlässigkeit oder aus Absicht einen Einsatz auslösen.

Die sogenannten Pflichtaufgaben der Feuerwehr zur Gefahrenabwehr sind grundsätzlich kostenlos und das landesweit. Dazu gehören das Retten von Menschen sowie Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen, öffentliche Notstände durch Naturereignisse (zum Beispiel Blitzschlag, Hagel, Sturm, Erdbeben oder Ähnliches) und Brände.