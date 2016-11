Calw ZOB und Markt: Frei oder nicht?

"Wir haben derzeit eine Störung auf der Anzeige Bischofstraße beim Weinsteg. Durch ein defektes Modem", erklärt Rainer Stotz, der bei den Stadtwerken Calw für die Parkraumverwaltung zuständig ist. "Deshalb ist diese Anzeige auch schwarz." Das Problem daran: Dieses Schild am Weinsteg, das bekannt gibt, wie viele Plätze noch zur Verfügung stehen, ist gekoppelt mit jener "Frei/Belegt"-Anzeige an der Brücke weiter vorn. Ist die erstgenannte Hinweistafel kaputt, kommt bei der zweiten ein Signal an, das vermittelt: Alle Parkplätze sind belegt. Das Schild schaltet auf rot, obwohl das Parkhaus noch Plätze hat.

Die Anzeigen bei der Brücke am ZOB, so Stotz, seien deshalb auf "Frei" verriegelt worden, "um ein dauerndes selbstständiges Umschalten auf ›Besetzt‹ zu vermeiden".

Ein neues Schild für die Bischofstraße, das die gleiche Bauart wie das Schild am Friedhof haben wird, sei bereits beim Hersteller angefragt. Auch die Planungen für die Schilder an der ZOB-Kreuzung seien im Gange. Aber: "Da diese Schilder einzeln angefertigt werden müssen, gibt es eine Lieferzeit von zehn bis zwölf Wochen", erklärt der Mitarbeiter der Stadtwerke.