Calw ZOB und Calwer Markt: Frei oder nicht, das ist die Frage

Calw. Üblicherweise fällt es nicht sonderlich ins Gewicht, wenn die Anzeige der Parkhäuser ZOB und Calwer Markt etwas Falsches anzeigt. Üblicherweise. Doch bei Großveranstaltungen wie dem verkaufsoffenen Feiertag am 3. Oktober – oder, wie am Wochenende, während des Calwer Weihnachtsmarktes – kann es durchaus für Verwirrung sorgen, wenn die Schilder verkünden, das Parkhaus wäre "Frei", obwohl eigentlich "Belegt" zu lesen sein sollte. Doch wie kam es überhaupt dazu?

"Wir haben derzeit eine Störung auf der Anzeige Bischofstraße beim Weinsteg. Durch ein defektes Modem", erklärt Rainer Stotz, der bei den Stadtwerken Calw für die Parkraumverwaltung zuständig ist. "Deshalb ist diese Anzeige auch schwarz." Das Problem daran: Dieses Schild am Weinsteg, das bekannt gibt, wie viele Plätze noch zur Verfügung stehen, ist gekoppelt mit jener "Frei/Belegt"-Anzeige an der Brücke weiter vorn. Ist die erstgenannte Hinweistafel kaputt, kommt bei der zweiten ein Signal an, das vermittelt: Alle Parkplätze sind belegt. Das Schild schaltet auf rot, obwohl das Parkhaus noch Plätze hat.

Die Anzeigen bei der Brücke am ZOB, so Stotz, seien deshalb auf "Frei" verriegelt worden, "um ein dauerndes selbstständiges Umschalten auf ›Besetzt‹ zu vermeiden".

Ein neues Schild für die Bischofstraße, das die gleiche Bauart wie das Schild am Friedhof haben wird, sei bereits beim Hersteller angefragt. Auch die Planungen für die Schilder an der ZOB-Kreuzung seien im Gange. Aber: "Da diese Schilder einzeln angefertigt werden müssen, gibt es eine Lieferzeit von zehn bis zwölf Wochen", erklärt der Mitarbeiter der Stadtwerke.

Hat es nun Platz oder nicht? Wer während des Calwer Weihnachtsmarktes in die Parkhäuser ZOB und Calwer Markt einfahren wollte, dürfte sich manchmal gewundert haben. Denn obwohl das Zeichen "Frei" anzeigte, war dennoch alles besetzt. Schuld daran ist ein Defekt an den Schildern. Oder steckt etwa mehr dahinter?

Vielleicht handelt es sich bei der falschen Anzeige nicht nur um eine technische Störung. Sondern um einen Anreiz, sich einmal in aller Ruhe mit den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Was ist schon "frei"? Bin ich es? Sind wir Menschen es im Allgemeinen? Ist es dieses Parkhaus? Wer weiß.

Und während sich brave Autofahrer mit philosophischen Themen beschäftigen und mitten in der Hektik des Alltags innehalten, könnte so mancher sich berufen fühlen, Forderungen nach weiteren Schildern ähnlicher Art zu äußern – um tiefe Erkenntnis über Sinn und Unsinn des Lebens zu finden.

Ein guter Ansatz wäre beispielsweise, mehr von jenen Verkehrszeichen aufzustellen, die so sinnig in "Alle Richtungen" weisen. Wer braucht schon ein Ziel? Der Weg ist das Ziel! Wahnsinn, was Schilder alles lehren können, oder?