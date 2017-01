Calw "Ziviler, aber nicht demokratischer geworden"

Çigdem Akyol studierte Osteuropakunde und Völkerrecht an der Universität in Köln und der Lomonossow-Universität in Moskau. Anschließend wurde sie an der Berliner Journalisten-Schule ausgebildet. 2006 begann sie als Redakteurin bei der taz in Berlin. Nach beruflichen Stationen im Nahen Osten, in Zentralafrika, China und Südostasien ging sie 2014 als Korrespondentin nach Istanbul. Sie schreibt für viele bedeutende Zeitungen.

Die Veranstaltung findet in der Alten Lateinschule, statt und beginnt um 19.30 Uhr.