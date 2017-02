Calw Ziel ist nur schwer zu erreichen

Früher, so Schlag, vertrauten sich Reisende im Gebet der göttlichen Hilfe an und hofften, auf einer sicheren Reise vor allen möglichen Übeln bewahrt zu bleibem. Und heute? Heute vertrauten Menschen auf die moderne Technik, die aber nur so gut sein könne wie es Menschen möglich machen. Manchmal begrenze man sich zu sehr auf dieses Vertrauen. Schlag lud daher ein, zur Abwechslung wieder einmal inständig zu hoffen, dass der Einzelne gut behütet am Ziel ankomme und dazu um eine sichere Fahrt bete. Dann dürfe man auch die Ingenieure loben und Gott danken, dass man sicher angekommen sei.

Unterschiedliche Profile

Bernd Pletschen, der seit 1988 bei der Daimler-Benz AG zuletzt als Centerleiter Entwicklung Fahrwerk arbeitete und als Lehrbeauftragter an der TU Berlin wirkt, wandte sich im ersten Teil seines Referates der Frage zu, was Elektromobilität tatsächlich leisten kann. Mit der politischen Option für die E-Mobilität sei die Zielsetzung verbunden, Klima und Umwelt zu schonen.