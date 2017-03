Calw Zäher Kampf ums Wahlrecht

Historiendrama über Arbeiterinnen

Zu sehen ist "Suffragette", ein historisches Drama über die Opfer, die britische Arbeiterinnen 1912 im Kampf um Wahlrecht und Gleichstellung bringen mussten. Der Film, der in Kooperation mit dem Internationalen Forum Burg Liebenzell und der Volkshochschule Calw gezeigt wird, basiert auf historischen Personen.

Die von Meryl Streep dargestellte Emmeline Pankhurst lebte von 1858 bis 1928. Man mag es sich gar nicht so recht vorstellen, dass es eine Zeit gab, in der Frauen nicht das Wahlrecht zugesprochen wurde. Und doch ist es erst knapp 100 Jahre her, dass ihnen dieses fundamentale Recht zuerkannt wurde und sie dem Mann zumindest für die Wahl gleichgestellt wurden. Es war ein harter, zäher Kampf. Der Film "Suffragette" erzählt auf fesselnde Weise eine beispielhafte Geschichte jenes Kampfes um Gleichberechtigung.