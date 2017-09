Calw Wurst-Herby und Käse-Rudi kommen wieder

Verkaufsoffener Feiertag

Der "Biergarten unterm Leuchtturm" lädt zur Einkehr, von der Grillwurst über das Fischbrötchen bis zur süßen Leckerei gibt es alles. Zusätzlich öffnet der hiesige Handel am verkaufsoffenen Feiertag, 3. Oktober, seine Pforten und hat wieder einmal allerhand Überraschendes für die Besucher vorbereitet.

Der Fischmarkt ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag und Montag, jeweils von 9 bis 19 Uhr, sowie am Sonntag und Dienstag, jeweils von 11 bis 19 Uhr.

Am Samstag um 14 Uhr lockt das "Nachwuchs-Marktschreien". Jeder, der sich traut, wird danach mit einer tollen Fischmarkt-Tüte beschenkt. Die Aktion wird am Sonntag und am Montag um 14 Uhr wiederholt. Das "Bierkrugstemmen" ist am Sonntag und am Montag, jeweils um 16 Uhr. Egal ob Mann oder Frau: Jeder kann es versuchen. Auch hier gibt’s eine tolle Fischmarkt-Tüte zum Dank für die Freiwilligen.