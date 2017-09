Calw Würdevolles Leben bis zum Ende

Betreiber und Bauträger ist die katholische St.-Elisabeth-Stiftung aus Bad Waldsee, die viele soziale Einrichtungen und bereits zwei weitere Hospize betreibt. Dennoch legen sowohl Bärbel Reichert-Fehrenbach als auch Christa Hrubesch Wert darauf, dass es ein offenes Haus ist "für alle Menschen, egal welcher Herkunft oder Religion".

Hrubesch weiß wohl, dass es zwischen Calw und Nagold "gewisse Befindlichkeiten" gebe. Deshalb engagiert sie sich dafür, den Calwern das Hospiz näher zu bringen. Denn durch ihre Arbeit in der Hospizgruppe weiß sie nur allzu gut, dass es Situationen gibt, in denen schwerstkranke Menschen nicht mehr zu Hause gepflegt werden können. Beide sehen die stationäre Einrichtung als wertvolle Ergänzung zu weiteren Angeboten, von der ambulanten Gruppe bis zur Palliativstation, die es in der Region bereits gibt.

Doch wenn das Hospiz mit seinen acht Betten steht, ist die Arbeit für den Förderverein noch lange nicht getan. Denn durch gesetzliche Regelungen übernehmen die Krankenkassen nur 95 Prozent des Tagessatzes –­ allerdings nur für Lebende. Dadurch – und durch die besondere Abschiedskultur im Hospiz, mit der der Abschied vom Verstorbenen möglichst würdevoll sein soll –­ entsteht ein hohes Defizit beim laufenden Betrieb. Reichert-Fehrenbach rechnet mit einem Betrag in Höhe von 130 000 bis 150 000 Euro jährlich, die nicht durch die Kostenträger übernommen werden und die anderweitig aufgebracht werden müssen.

Viele Unterstützer hat der Verein bereits gefunden. So unterstützt die Stadt Nagold das Hospiz zunächst für fünf Jahre mit 20.000 Euro –­ auch die Landkreise Calw (100.000 Euro), Freudenstadt (60.000) und Böblingen (50.000) sind mit namhaften Beträgen dabei. Trotz diesen und vielen weiteren Unterstützern wie Kommunen, Kirchen, Firmen und Privatpersonen, wirbt der Förderverein mit vielen Aktionen weiter um Mitglieder.

Um dies zu unterstützen, veranstaltet die Calwer Hospizgruppe am Donnerstag, 5. Oktober, um 20 Uhr in der Aurelius-Kirche Hirsau eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten des geplanten Hospizes. Das Ensemble Cosmedin beschäftigt sich darin mit Grimms Märchen, die sich "mutig an alle Lebensthemen wagen. Sie scheuen auch nicht vor dem Tod." An diesem Abend können sich die Besucher auch über das Hospiz für die Region informieren.