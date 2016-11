Calw Wofür sich Martin Luther heute einsetzen würde

"Die einen sehen in ihm den Vorläufer der Aufklärung, die anderen den Verursacher des Dreißigjährigen Krieges – diesen deutschen Nationalheros, diesen Bauernaufrührer und Bauernschlächter … diesen Schöpfer der deutschen Sprache, diesen Liebling von Herrschaften, die andere gerne zu Untertanen machen …" Und dann noch die Spuren seines "verfluchten Antijudaismus, samt seinen anderen irrationalen Feindphobien."

Schorlemmer stellt fest: "So viele Widersprüche in einer Person! Wie kann uns ein solcher Mensch Vorbild sein – oder zählt einzig der Erfolg, einzig seine Lebensleistung? Aus welchem Blickwinkel? Die katholische Kirche wird seine Lebensleistung nach wie vor verdammen, die DDR sah in ihm bis Mitte der 1970er-Jahre den Verräter und Fürstenknecht, dann entschieden sich ihre Oberen, ihn lieber als einen der Auslöser der bürgerlichen Revolution zu präsentieren."

Für Schorlemmer ist Luther – trotz allem – ein Großer, ein Kirchenreformer, ein Sozialreformer, ein Sprachschöpfer und Befreier des Individuums. Ein Mensch, der "nie etwas gegen sein Gewissen tun würde".

In seinem Vortrag in Calw wird er der Frage nachgehen: Was würde wohl der große Kirchenmann zur heutigen Gesellschaft sagen? Leere Kirchen – volle Sportstadien, Spaßgesellschaft. Globalisierung, Neoliberalismus. Die Shareholder–Value-Gesellschaft und der Tanz ums Goldene Kalb. Wo steht Luther heute angesichts der aktuellen Themen: Der Konsum als Droge und Weltanschauung, Flüchtlinge, Rechtspopulismus und die Welt nach Brexit und den Wahlen in den USA? Würde er die Menschen wachrütteln? Als wortgewaltiger Warner in allen Talk-Shows auftreten?

Die Moderation des Nachmittags übernimmt Dekan Erich Hartmann. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Nähere Informationen gibt es bei der Evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald unter der Telefonnummer 07051/1 26 56 beziehungsweise auf der Homepage www.eb-schwarzwald.de.