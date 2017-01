Calw Wo gibt es Telefonzellen? Keiner weiß es

Wer heute jemanden kontaktieren möchte, hat’s leicht: In der Regel genügt der Griff in die Hosen-, Jacken oder Handtasche. "Statistisch gesehen hat jeder Deutsche mindestens ein Handy", weiß die Telekom zu berichten. Früher brauchte man zum unterwegs Telefonieren eine Telefonzelle – wie sie in der Calwer Kernstadt zumindest am ZOB, auf dem Marktplatz und in der Lederstraße noch zu finden sind. Doch gibt es noch weitere im Calwer Stadtgebiet? Und wo stehen sie?

Klares Zeichen

Interessanterweise scheint das niemand so genau zu wissen. Auf Anfrage unserer Zeitung konnte weder die Calwer Stadtverwaltung noch die Telekom Antworten auf diese Fragen geben. So heißt es in einem Schreiben des Telekommunikationsunternehmens, dass man die "gewünschten Daten für Calw" nicht liefern könne. "Solche Daten halten wir nicht vor." Ein klares Zeichen dafür, wie sehr die stationären Apparate in den vergangenen Jahren an Bedeutung eingebüßt haben.