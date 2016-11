Calw Wirtschaft reagiert gelassen auf Trump-Sieg

Auch bei der Wöhr GmbH aus Höfen sieht dies ähnlich aus. Stefan Wöhr spricht im Namen der Geschäftsleitung: "Wir haben das intern diskutiert, kurz- und mittelfristig sehen wir hier aber keine großen Auswirkungen. Die USA sei egal mit was für einem Präsidenten stark genug, um handlungsfähig zu bleiben."

Ein weiterer Punkt, warum man bei Wöhr ganz entspannt in die Zukunft blickt, ist, dass man eine Tochterfirma in den USA besitzt. Sollte der Handel also zusammenbrechen, könne man direkt vor Ort verkaufen.

Der Umsatz von der deutschen Niederlassung wird außerdem zu einem großen Teil von Ländern aus der EU sowie der Schweiz gestemmt. Lediglich für einige der Kunden sei die USA ein sehr wichtiger Markt, da heißt es erst einmal abwarten, wie es sich entwickelt und inwieweit man nachsteuern kann. Denn "ändern können wir es eh nicht, so funktioniert Demokratie nun mal", schließt Wöhr.

Trump wird die Welt nicht über Nacht verändern

Auch die Firma MEVA Schalungs-Systeme aus Haiterbach ist in den USA tätig. Der geschäftsführende Gesellschafter Florian Dingler ist der Ansicht, man müsse erst einmal die Auswirkungen der Wahl abwarten. "Ich glaube nicht, dass Trump die Welt über Nacht verändern kann und wird", meint er. Bei der Planung für 2017 in der vergangenen Woche sei man noch überzeugt gewesen, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnt. "Als optimistisches Unternehmen sehen wir dieses Ergebnis nun aber erst einmal nicht negativ. Es könnten sich auch positive Dinge daraus entwickeln", so Dingler.

"Wir müssen damit rechnen, dass freiheitliche Werte, Offenheit und Respekt öfter ausgespielt werden gegen nationale Abschottung, Ausgrenzung und nicht immer fairen Wettbewerb. Das macht es auch für die Wirtschaft nicht einfacher." So reagiert Burkhard Thost, Präsident der IHK Nordschwarzwald, auf das Wahlergebnis in den USA. Trotzdem sieht er eine Chance für Europa: "Wenn wir jetzt unsere Werte und unser Ansehen in der Welt einbringen, unsere Verantwortung wahrnehmen und selbstbewusst und gemeinsam unser europäisches Potenzial nutzen, politisch und wirtschaftlich."

"Entsetzt" und fast sprachlos meldete sich gestern die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken aus Berlin: "Geht der 9. November also ein weiteres Mal in die Geschichte ein? Als der Tag, an dem wir begreifen mussten, dass unsere Demokratie, unsere Welt ganz und gar aus den Fugen ist?", fragt sich die Abgeordnete. "Ich bin in großer Sorge, dass wir nun lernen müssen, was ›make America great again‹ tatsächlich bedeutet." Mehr als zuvor müssten die Demokraten in aller Welt zusammen stehen, das gelte auch "für die vernünftigen Kräfte in den USA", die es ja durchaus auch in den Reihen der Republikaner gebe.