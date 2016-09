Calw Wird Hospiz bis 2019 gebaut?

"Es entstehen Investitionskosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Wir haben jetzt 600 000 Euro. Es fehlen also noch 2,2 Millionen Euro", hob Fischer hervor. Deshalb wurde beim Informationsabend kräftig um neue Mitglieder und Sponsoren geworben. "Helfen sie, wir brauchen ihre Unterstützung", appellierte Chefarzt in Rente, Hermann Wulzinger, der sich seit vielen Jahren in der Hospizarbeit engagiert. Hilfe ist auch deshalb dringend nötig, weil die laufenden Betriebskosten im Hospiz von den Kranken- und Pflegekassen nur mit 95 Prozent der Kosten vergütet werden.

Die ehemalige Calwer Klinikseelsorgerin Margret Ehni, die jetzt in der bei der "Landeskirchlichen Projektstelle Seelsorge in der Palliativversorgung" tätig ist, berichtete unter dem Motto "Gutes Sterben" von ihrer nicht immer einfachen Arbeit mit Schwerstkranken im Palliativbereich.

Viele Menschen seien der Meinung, dass sie "mit Vollgas" bis zu ihrem Lebensende arbeiten könnten und dann einen schnellen, plötzlichen Tod hätten. Dem sei jedoch in den meisten Fällen nicht so. Sterben sei in der Regel ein längerer, mit Abschied verbundener Prozess.

Ehni hilft Sterbenden häufig damit, dass sie mit positiven Bildern arbeitet. Bei Imaginationsübungen mit den unheilbar Kranken werden helle, farbige Bilder, Blumen, Düfte, und dergleichen ins Bewusstsein gerufen. "Sterben geschieht mit Gefühlen, die alle Facetten haben", so die Fachfrau.

Nagold wegen zentraler Lage als Standort

Wichtig sei in der letzten Lebensphase vor allem die menschliche Zuwendung, betonte Christa Hrubesch von der Calwer Hospizgruppe. "Die heilsame Wirkung kann in letzter Linie nur stattfinden von Mensch zu Mensch", zitierte die erfahrene Psychologin den berühmten Seelenarzt C.G. Jung.

Nagold wurde als Standort für das Hospiz gewählt, weil es für das Einzugsgebiet zentral liegt und eine gute Verkehrsanbindung hat.

Die Sterbebegleitung im Hospiz ist offen für jedermann und wird für die dort betreuten Menschen kostenlos sein.