Calw "Wir haben eine blühende Denkmallandschaft"

Damit hat der Kreis Calw an diesem Tag deutlich mehr zu bieten als etwa die Nachbarkreise Böblingen und Enzkreis. "Wir haben hier wirklich eine blühende Denkmallandschaft", freut sich Frieß und ist auch ein wenig stolz darauf. Auch darüber dass das Interesse der Bevölkerung so intensiv ist, was sich etwa an der Rundfahrt, die Frieß gemeinsam mit dem Kreisgeschichtsverein zum Tag des offenen Denkmals organisiert, ablesen lässt. Obwohl die Reise neun Stunden umfasst, sind längst alle 50 Plätze für die Tour ausgebucht.

Stadt Calw macht die meisten Angebote

In diesem Jahr gibt es zwar mehr Angebote als 2015 aber es sind vor allem die größeren Städte, die für das Gros des Programms zuständig sind. So ist es die Stadt Calw, die die meisten Angebote macht. Insgesamt sind es 14 Veranstaltungen, verteilt über das ganze Stadtgebiet. "Calw versteht sich eben als KulturStadt", so Frieß abschließend.

Folgende Attraktionen und Denkmäler warten am Sonntag auf neugierige Besucher

Altensteig: Flößerfest an der Monhardter Wasserstube (11 bis 18 Uhr), Fachwerkrundgang im Alten Rathaus (10 Uhr), Kunsthalle Altensteig mit Schmiedemuseum (11.30 Uhr bis 18 Uhr), Museum im Alten Schloss (14 bis 17 Uhr)

Bad Herrenalb: Ehemaliges Zisterzienserkloster (Führung um 11.30 Uhr)

Bad Liebenzell: Ehemaliges Schul- und Rathaus mit Waldhufensaal in Beinberg (Führung ab 14 Uhr), Waldhufen- und Silberpfad in Beinberg (Führung ab 10 Uhr), Rohrbrunnen in Beinberg, Denkmalrundgang auf den historischen Burgberganlagen (14 Uhr), Badhaus in Klein Wildbad (10 bis 18 Uhr), Gottliebin-Dittus-Haus in Möttlingen (11 bis 17 Uhr)

Calw: Calwer Stadtgarten (Führungen um 11 und 14.30 Uhr), Der Lange ( 11 bis 17 Uhr), Eisenbahnmuseum Stellwerk 1 (11 bis 17 Uhr, halbstündliche Führungen), Friedhof (Führung um 15 Uhr), Führung "Auf den Spuren von Hesse" (14.30 Uhr), Führung "Denkmalpflege und Städtebau" (13 und 16 Uhr), Gerbereimuseum (11 bis 17 Uhr), Palais Vischer (11 bis 18 Uhr), historische Führung durch Altburg (13.30 Uhr), Aureliuskirche, Klostermuseum Hirsau, Kloster und Hirsauer Kräutergarten (alle 11 bis 17 Uhr)

Höfen: Evangelische Kirche (10 bis 18 Uhr)

Nagold: Alte Seminarturnhalle (Führung um 15 Uhr), Altensteigerle-Denkmal (13 bis 17 Uhr), Führung durch den historischen Grenzsteingarten im Stadtpark Kleb (14 Uhr), Moltke-Denkmal (Führung um 11 Uhr), Steinhaus (11 bis 17 Uhr), Zellersches Gartenhaus und Garten 14 bis 18 Uhr), historische Führung durch Mindersbach (11 Uhr), St-Michaels-Kirche in Vollmaringen (14–16 Uhr)

Neubulach: Bergvogtei (11 bis 17 Uhr), Calwer Tor (10.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr), Altes Rathaus Oberhaugstett (11 bis 18 Uhr)

Wildberg: Kloster Maria Reuthin (11 bis 13 Uhr), städtisches Museum im Kloster (11 bis 18 Uhr), Martinskirche (9 bis 18 Uhr), Grenzsteinwanderung in und um Sulz am Eck (14 Uhr)

Weitere Informationen: www.kreis-calw.de