Calw Wieder Baugebiet erschlossen

Trotz der kontinuierlichen Baulanderschließung im kleinsten Calwer Stadtteil mit rund 750 Einwohnern habe Holzbronn seinen dörflichen Charakter bewahren können. Für alle zehn städtischen Grundstücke – drei befinden sich in Privatbesitz – sind Kaufinteressenten vorgemerkt. Weitere 25 Anfragen liegen vor. Nach wie vor sei die Nachfrage nach Baugrund in der gesamten Stadt sehr groß, betonte Eggert. Das letzte städtische Grundstück in Holzbronn sei im Gebiet Lauch II, das unmittelbar an das Müllergässle angrenzt, 2016 verkauft worden.

Seit 1994 sind nach Angaben der Stadt in Holzbronn mehr als 80 Bauplätze entstanden. Für ein erschlossenes Grundstück sind in je nach Wertzone 210 oder 230 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen.

Uta Berner geht davon aus, dass die Erschließungsarbeiten bis spätestens Ende August abgeschlossen sein werden. Wegen der Baukonjunktur sei der ursprünglich angestrebte Termin Ende Juli nicht zu halten gewesen. Die Erschließungskosten beziffert die KBB auf 650 000 bis 700 000 Euro.