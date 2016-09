Calw Wie wär’s mal mit Vertrauen?

Hoffentlich haben sich auch die Lehrenden gut erholt. Seit dem sogenannten Pisa-Schock – wir erinnern uns: Deutschland bestenfalls Mittelmaß in Sachen Schule – richten sich noch größere Erwartungen auf sie als sowieso schon immer. Die Lehrpläne werden immer ausgefeilter, der Aufwand für Vorbereitung und Dokumentation nimmt stetig zu. Es wird differenziert und individualisiert. Kaum ist ein Lehrplan so richtig in der Schule angekommen, da folgt schon die nächste Reform. Außerdem soll die Schule zunehmend das an Erziehung leisten, was Familien aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr schaffen. Den Pädagogen wünsche ich darum auch ein gutes neues Schuljahr.

Für die Eltern beginnt nächste Woche ebenfalls wieder die Schulzeit. Prima, die Kinder sind von der Straße und wieder im geordneten Schema drin. Mit dem ersten Schultag sind allerdings die kleinen und großen Sorgen um den Nachwuchs nun auch wieder da. Tun wir das Richtige für unser Kind? Machen es andere nicht besser? Kommt mein Kind mit? Ich denke, die allermeisten Eltern machen es prima mit ihren Kindern, und auch Ihnen wünsche ich alles Gute.

Eine Beobachtung möchte ich noch gerne mit Ihnen teilen: Jedes Kind hat ein natürliches Entfaltungsprogramm mitbekommen. Alle Kinder wollen groß werden, alle wollen etwas können, alle wollen vorankommen. Das geht schon im Babyalter los und wird dann in den Schulzeiten so richtig ansehnlich, wenn die Möglichkeiten wachsen. Dieser Drang, groß zu werden, ist ungeheuer stark und eine wunderbare Gabe Gottes. Natürlich muss man diesen Drang erzieherisch begleiten, und das ist für Eltern sowie andere Erziehende gelegentlich anstrengend bis nervend.