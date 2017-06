Calw Wie steht es um den Brandschutz?

Übungen in privaten Wohnanlagen möglich

"Mit Drehleitern bei den Feuerwehren sind wir flächendeckend versorgt und kommen an die allermeisten Gebäude heran", bekräftigte Bley. Standorte dieser Einsatzfahrzeuge seien Altensteig, Bad Herrenalb, Bad Wildbad, Calw, Nagold und Schömberg. Darüber hinaus ist für Wildberg 2018 eine weitere Drehleiter geplant.

"Zu Sonderbauten zählen auch Schulen, Krankenhäuser oder Hallen und jeder Kommandant muss sich in seiner Gemeinde um die spezielle Situation kümmern und die Leistungsfähigkeit für den Ernstfall sicherstellen, also anhand des kommunalen Bedarfsplans abarbeiten", so Renz. So sei auf die Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) unter anderem auf die potenzielle Anzahl zu rettender Personen abgestimmt. Offen seien die Wehren auch für private Bauträger von Wohnanlagen, um mit Übungen dort die Bedingungen zu prüfen.

Bley appelliert an jeden einzelnen Mitbürger, in seinem Umfeld dafür zu sorgen, dass Brandschutzvorschriften eingehalten wird. "Ein Klassiker sind große Mengen an Reifen, die in Tiefgaragen lagern", so Renz und Theurer. Deren Entfernung reduziert die Brandgefahr.

Noch schlimmer sei der Keil, mit dem Brandschutztüren zur Belüftung offen gehalten werden. "Damit ist deren Zweck, Brand und vor allem das giftige Rauchgas abzuhalten, außer Kraft gesetzt", warnte Theurer.