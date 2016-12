Calw Wie im Leben muss jeder Pilger seinen Weg gehen

Hinter dem ein oder anderen Abzweig ins Landesinnere ergaben sich jedoch tolle Panoramen oder Naturschauspiele wie wasserspeiende Löcher im ansonsten trockenen Boden. Jahn zeigte viele schöne Bilder, berichtete aber immer wieder von den vielen Erlebnissen und Erkenntnissen, die die Pilgerreise bot.

Ballast abwerfen

Ihr Antrieb sei es gewesen, ein Stück Ballast abzuwerfen und Lasten zu entkommen, die einem von anderen oder von sich selbst aufgelegt wurden. Unterwegs sei ihr schnell klar geworden, dass sie erneut zu viel Ballast mit sich trug. So trennte sie sich von einigem Zuviel an Gepäck, konzentrierte sich auf das Wesentliche des kargen Pilgeralltags. Mit einer Portion Gelassenheit buchte sie keine Unterkünfte mehr, sondern verließ sich darauf, am Abend einen Schlafplatz zu finden.

Trennen musste sich Jahn regelmäßig von Wegbegleitern, die ein anderes Ziel oder Tempo hatten.

Daraus ergab sich ein abwechselndes Pilgern allein oder in der Gruppe. "Beides gehört dazu", sagte Jahn und freute sich noch immer über die ein oder andere nette Begegnung.

Jahn nahm sich Zeit für ihre Reise und benötigte für rund 300 Kilometer zwei Wochen. Man dürfe zwar auch auf Pferd, Esel oder Fahrrad umsatteln, jedoch wollte Jahn die Strecke ganz klassisch zu Fuß bewältigen. In regelmäßigen Abständen bekommt man in den Herbergen einen Stempel in den Pilgerausweis und am Ende des Weges eine Urkunde. Santiago de Compostela hat Jahn noch nicht erreicht. "Von Beginn an wollten wir die Strecke in zwei Etappen gehen", erzählt sie und hat die Fortführung im Blick.

In der Pfingstzeit soll es wieder nach Spanien gehen. Auch diese Aufteilung sei den Pilgern gestattet. Denn bei allen Bestimmungen, so schloss Jahn ihren Bericht, "muss, wie im Leben, jeder Pilger seinen eigenen Weg gehen."