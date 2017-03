Calw Wie Holzma dereinst nach Holzbronn kam

Calw-Holzbronn. Wie kam es dazu, dass sich die große Firma Holzma, die seit Anfang des Monats Homag heißt, ausgerechnet im kleinen Holzbronn ansiedelte? Eine Frage, die heute vor allem Zeitzeugen beantworten können. So zum Beispiel Erwin Ritter aus Stammheim, der vor einiger Zeit, als er seinem früheren Gemeinderatskollegen Peter Mössinger begegnete, die Erfolgsgeschichte des Unternehmens Revue passieren ließ. Anlass waren Berichte in unserer Zeitung. Gemeinsam blickten sie in jene Zeit zurück, bevor Holzma nach Holzbronn kam.

"Der Gründer, Erwin Jenkner, tüftelte damals in Gechingen in zwei angemieteten Busgaragen der Firma Eberle, an Maschinen für das holzverarbeitende Handwerk und der Industrie", erzählt Ritter. Und mit der Idee, Plattenaufteilmaschinen in liegender Verarbeitungsweise herzustellen, sei es für Jenkner eine unumgängliche Notwendigkeit gewesen, in eine große Fertigungshalle umzuziehen.

Zum beidseitigem Vorteil handelseinig geworden