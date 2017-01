Calw Wie hält man gute Vorsätze ein?

Ist der Jahreswechsel ein geeigneter Zeitpunkt, um sich etwas vorzunehmen?

"Mit der richtigen Vorbereitung: Ja. Ohne diese: nein", meint Hartmann-Strauss. Prinzipiell könne man sich natürlich zu jedem Datum etwas vornehmen.

Welche Vorsätze sind besonders häufig?

"Oft geht es um eine Änderung von Gewohnheiten oder störenden Verhaltensweisen", erklärt die Diplom-Psychologin. Beispiele seien mehr Sport treiben oder mit dem Rauchen aufhören. Andererseits gehe es um eine Verschiebung von Prioritäten – also beispielsweise weniger Arbeiten und mehr Zeit mit den Kindern verbringen.

Warum scheitern so viele Menschen bereits nach kurzer Zeit damit, ihre guten Vorsätze einzuhalten?

"Weil sie genau das sind: gute ›Vorsätze‹", sagt Hartmann-Strauss. "Diese sind (oft) vage Wünsche oder Hoffnungen für eine kommende Zeit – aber nicht klar formulierte Ziele, für die ich bereit bin, Zeit und Energie aufzuwenden – und genau das muss ich, wenn ich wirklich mein Verhalten dauerhaft ändern möchte." Konkret gesagt sei es zwar "angenehm, sich zu überlegen, wie es schöner sein könnte, aber anstrengend, das zu tun was ich tun muss, um es tatsächlich zu ändern".

Welche Tipps gibt es, damit es mittel- bis langfristig mit den Vorsätzen klappt?

"Wenn ich wirklich etwas ändern möchte, fängt es mit der richtigen Vorbereitung an", betont die Diplom-Psychologin. "Ich sollte mir gut überlegen, welche Vorteile diese Änderung hätte und auch welche Nachteile. Und ich sollte mich fragen, ob ich bereit bin, die Nachteile in Kauf zu nehmen." Das Ziel, dass man erreichen möchte, solle möglichst konkret sein. Statt: "Ich möchte mich mehr bewegen" sei es besser, sich beispielsweise vorzunehmen: "Ich nehme ab jetzt die Treppe und nicht mehr den Aufzug". Zudem sei es wichtig, ein realistisches Ziel zu wählen, dass man auch erreichen könne. "Wenn die Ziele zu hoch sind, ist das Scheitern vorprogrammiert", sagt Hartmann-Strauß. "Oft folgt dann die Frustration und das Verschieben der guten Vorsätze auf den nächsten passenden Zeitpunkt." Hilfreich sei es auch, Erinnerungen an die Vorsätze in den Alltag einzubauen, beispielsweise in Form eines Fotos von einem Urlaubsort, den man besuchen möchte, wenn das Geld für Zigaretten eingespart wird. Ebenfalls sinnvoll sei es, die Ziele, die man sich steckt, anderen mitzuteilen und sich von diesen unterstützen zu lassen.

Wie sollte man besser nicht an die Umsetzung seiner Vorsätze herangehen?

Bei Vorsätzen solle es sich "immer um das handeln, was für mich selbst wichtig ist", erklärt die Diplom-Psychologin. Um zu prüfen, ob das der Fall ist – und man zum Beispiel nicht nur versucht, die Erwartungen anderer zu erfüllen – helfe es, eine Begründung für den Vorsatz zu benennen. Ein Beispiel: "Ich möchte mich mehr bewegen, um mich fitter zu fühlen."

Wenn ein Vorsatz jedoch darin bestehe, etwas nicht mehr zu tun, fehle häufig eine Ersatzbeschäftigung. "Geht es also darum, etwas sein zu lassen, sollte man sich überlegen, welches Alternativverhalten möglich ist", sagt Hartmann-Strauss. "Dieses sollte man sich möglichst schon bei der Vorsatzbildung überlegen und mit in die Planung einfließen lassen." Wer zum Beispiel weniger Süßes essen wolle, könne sich jeden Morgen einen Apfel ins Büro mitnehmen – und diesen essen, wenn die Lust aufkomme.

Wie kann man damit umgehen, wenn man bei der Umsetzung seiner Vorsätze scheitert?

"Wichtig ist, Misserfolge nicht zu katastrophisieren", unterstreicht die Diplom-Psychologin. "Man sollte sie vielmehr mit einplanen als etwas, das bei der Umsetzung auftreten wird." Wenn es zum Misserfolg komme, solle man sich aber fragen, wie das passieren konnte, was man ändern könnte – und ob das angestrebte Ziel vielleicht schlicht zu hoch gesteckt war.