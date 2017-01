Calw Wie belastet ist Wasser in Hesse-Stadt?

Wie hoch sind die Werte?

Schon ein erster Blick auf die Homepage des Calwer Wasserversorgers Energie Calw GmbH zeigt: In Sachen Nitrat kann sich in Calw niemand beschweren. Besonders gut ist das Wasser in Altburg, Alzenberg, Oberriedt, Speßhardt, Spindlershof und Weltenschwann mit 2,1 Milligramm Nitrat pro Liter. Die höchsten Werte werden in Calw, Heumaden, Wimberg und Teilen Stammheims mit 14 Milligramm pro Liter erreicht.

Wann wurde zuletzt gemessen und wie oft werden Daten erhoben?