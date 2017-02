Calw Wichtiger Baustein gegen den Ärztemangel

Im Kreis Calw hat man diese Entwicklung erkannt und versucht gegenzusteuern. Zwar sank auch hier die Zahl der Hausärzte binnen zwei Jahren von 104 auf 95 und jeder dritte von ihnen ist über 65 Jahre alt, aber es ist Nachwuchs in Sicht – dank eines Stipendienprogramms, das der Kreistag 2015 aufgelegt hat und Teil eines Masterplans zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung ist.

Der Deal: Medizinstudenten erhalten vom Kreis 400 Euro im Monat, maximal sechs Jahre lang, und verpflichten sich vertraglich im Gegenzug, nach abgeschlossenem Studium im Kreis als Hausarzt tätig zu werden oder sich zum Facharzt an einem hiesigen Krankenhaus weiterbilden zu lassen. Mit drei Stipendiaten hat man 2015 begonnen.

"Das ist eine Investition in die Zukunft", sagt Frank Wiehe, Landratsstellvertreter und Leiter der Projektgruppe, die den Hausarztmasterplan umsetzen soll. Derzeit moderiert Wiehe mit den Bürgermeistern im Kreis sogenannte "Strukturgespräche", um die Möglichkeiten zu ergründen, welche Anreize die Kommunen für Niederlassungen setzen können.

Weil für Landrat Helmut Riegger das Stipendienprogramm einen wichtigen Baustein gegen den Ärztemangel darstellt – "Das ist so gut, das machen wir weiter" –, kamen mit Miriam Molitor und Jakob Böttinger jetzt weitere zwei Studenten zum Zuge. Beide kommen aus dem Kreis Calw. In der Heimatverbundenheit sieht der Erste Landesbeamte Frank Wiehe auch einer der wichtigsten Anreize, sich hier niederzulassen: "Das war unser Ansatz, jene anzusprechen, die hier groß geworden sind." Die 23-jährige Miriam Molitor aus Calw-Stammheim entstammt selbst einer Arztfamilie, aber wegen der hohen Hürden, die der Numerus clausus beim Medizinstudium setzt, bekam sie nicht auf Anhieb einen Studienplatz. Sie absolvierte deswegen zuerst eine Ausbildung zur Krankenschwester, arbeitete kurze Zeit in der offenen Jugendarbeit – und hat nun doch "total glücklich" ihr Traumstudium beginnen können: in Ungarn.

"Kommen nur, wenn wir funktionierende Krankenhäuser haben"

Das andere Stipendium ging an Jakob Böttinger aus Neuhengstett. Der heute 20-Jährige arbeitete nach dem Abi im Rettungsdienst. Ursprünglich war für ihn das Medizinstudium nur eine "Idee, eine Option", heute kann er sich diesen Beruf "fürs Leben vorstellen". Er hat einen Studienplatz in Ulm bekommen.

Landrat Helmut Riegger weiß um die flächendeckende ärztliche Versorgung als Standortfaktor: "Viele niedergelassene Ärzte kommen nur, wenn wir hier funktionierende Krankenhäuser haben." Auch deswegen investiere man Millionenbeträge in das Nagolder Krankenhaus und in den neuen Gesundheitscampus in Calw, der 2020 eröffnet werden soll.

Vor allem im westlichen und südlichen Teil des Landkreises Calw ist der Rückgang der Hausarztpraxen signifikant. Schon im Jahr 2020 werden Patienten in Gechingen und Neuweiler mehr als eine halbe Stunde Fahrzeit mit dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr zur nächsten Hausarztpraxis auf sich nehmen müssen. Das geht aus einer Studie hervor, die der Landkreis vor zwei Jahren anstellte. Damals wurden die Hausärzte nach ihrem Alter und der geplanten Zurruhesetzung gefragt. Mit diesen Daten hat man die hausärztliche Versorgung für die nächsten 15 Jahre prognostiziert. Demnach werden im Jahr 2030 neben Neuweiler und Gechingen auch die Gemeinden Simmersfeld und Enzklösterle den Ärztemangel besonders deutlich zu spüren bekommen. Mit 20 bis 30 Minuten Fahrzeit zur nächsten Praxis müssen dieser Prognose nach im Jahr 2030 die Bürger von Bad Wildbad, Dobel, Höfen, Oberreichenbach und Bad Teinach rechnen.