Calw Wichtige Projekte sind schon jetzt umgesetzt

Im Rahmen der Mitgliederversammlung konnte Vorstandsvorsitzender Riegger auch die neue stellvertretende Geschäftsführerin Bianca Goetjes willkommen heißen, die am 1. Januar ihre Tätigkeit beim LEV begonnen hat. Goetjes war bisher beim LEV Schwäbisch-Hall beschäftigt und bringt von dort bereits sehr viel Erfahrung mit. Beck stellte in der Mitgliederversammlung außerdem den Kassenbericht für 2016 vor und ließ den Haushalt und das Arbeitsprogramm für 2017 von den Mitgliedern verabschieden.

Für das Jahr 2017 hat sich der Verein einiges vorgenommen: Aufgabenschwerpunkt wird die Umsetzung von Maßnahmen in den europäischen Natura 2000-Schutzgebieten (auch "FFH-Gebiete" genannt) sein. Die fachliche Grundlage bilden dabei die sogenannten Natura 2000-Managementpläne in denen Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung geschützter Lebensräume innerhalb der FFH-Gebiete ausgearbeitet sind. In den FFH-Gebieten "Albtal mit Seitentälern" rund um Bad Herrenalb, "Gäulandschaft an der Würm" im Bereich von Gechingen und Ostelsheim sowie im Gebiet "Eyach oberhalb Neuenbürg" entlang des Eyachtals, gibt es bereits fertige Managementpläne, mit deren Umsetzung der LEV in 2016 beginnen konnte.

In den FFH-Gebieten "Nagolder Heckengäu", "Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten" und "Kaltenbronner Enzhöhen" steht die Fertigstellung der Managementpläne unmittelbar bevor. "Unsere Aufgabe ist es dabei, die Erfahrungen und gemeinsamen Interessen von Landwirtschaft und Naturschutz bereits während der Entstehungsphase der Managementpläne einzubringen, so dass eine Umsetzung der Maßnahmen später auf der Fläche auch gewährleistet ist", erläuterte Beck und verwies auf die Teilnahme an den entsprechenden Beiratssitzungen sowie die Organisation von Bewirtschaftertreffen gemeinsam mit Landwirten bereits während der Entstehungsphase.

LEV ist auch an der Gartenschau beteiligt

Neben der Pflege von artenreichen Wiesen steht auch die Biotoppflege im Fokus des LEV. Hierzu zählen unter anderem die Pflege von Hecken und Feldgehölzen, Steinriegeln, Hochstaudenfluren und Gewässern. Ebenso finden sich die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen sogenannter Mindestflurkonzeptionen wie zum Beispiel in Bad Wildbad, Bad Herrenalb und Enzklösterle, und die fachliche Begleitung bei der Entstehung einer neuen Mindestflurkonzeption im Eulenbachtal zwischen Schömberg und Unterreichenbach neben zahlreichen weiteren Projekten auf dem Arbeitsprogramm des LEV. Die Geschäftsführung gab zudem einen Überblick über die Beteiligung des LEV an der Gartenschau in Bad Herrenalb. In der Zeit vom 5. bis 16. Juli wird der LEV dort im Treffpunkt Baden-Württemberg eine Ausstellung über seine Arbeitsschwerpunkte im Landkreis Calw organisieren.