Calw Wettbewerb am Sägeblatt und kesse Sohle auf dem Parkett

Schon kurze Zeit nach Hallenöffnung hatten deutlich mehr Besucher als im Vorjahr den Weg in die Halle gefunden. Unter anderem der Wettbewerb am Sägeblatt war ein riesiger Spaß. Dem Wettkampf für den Schnitt einer Holzscheibe vom Stamm stellten sich insgesamt sieben Mannschaften, darunter eine rein aus Frauen bestehende, mit jeweils vier Mitstreitern. Je zwei Paarungen mussten in der Vorrunde mittels einer sogenannten Hobelzahnsäge möglichst schnell die Scheiben sägen.

DJ Tortinger unterhält

Neben den mutigen Frauen traten auch Teams aus Reihen der Altburger Fußballer, des Turnvereins und dem Container Speßhardt sowie das Team "Holzmichel" und zwei Mannschaften der Feuerwehr an.