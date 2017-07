Calw Wertvolle Tipps für die Berufswahl

Manche Jugendliche stellten sich auch mutig dem Mustereinstellungstest, der Auskunft gab über die persönlichen Fähigkeiten in den Bereichen Konzentration, Chemie, Sprache, Physik und Rechnen. Gerne angenommen wurden auch geführte Rundgänge durch die große Produktionshalle und diverse Maschinenvorführungen. Dabei bekamen die Besucher einen guten Einblick in den Produktionsabläufe beim Weltmarktführer für Maschinen der Plattenaufteiltechnik.

Die jungen Menschen erfuhren auch, dass die Firma Homag im Calwer Stadtteil Holzbronn 420 Mitarbeiter beschäftigt und derzeit 40 Azubis in acht verschiedenen Berufen ausbildet.

Felix Dürr aus Möttlingen, Alexander Gemper aus Münklingen und Nico Holzapfel aus Simmozheim hatten schon ziemlich genaue Vorstellungen davon, was sie beruflich anpacken möchten. Sie informierten sich über ein Duales Studium in den Ausbildungsbereichen Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, Maschinenbau und Informatik mit Bachelorabschluss. Die vier weiteren Ausbildungsgänge von Homag, einem der führenden Ausbildungsbetriebe in der Region, schließen ab mit den Berufsbezeichnungen Technischer Produktionsdesigner, Industriekaufmann/-frau, Industriemechaniker und Mechatroniker.

Volle Auftragsbücher

"Wir haben derzeit volle Auftragsbücher und eine tolle Auslastung", informierte Gegenheimer. Dies bedeutet auch, dass die Azubis nach ihrer fundierten Ausbildung gute Chancen haben, von Homag übernommen zu werden.