Calw Werkrealschule wieder mit Eingangsklasse

Und siehe da: Gemeinsam wurde es geschafft, dass sich fürs kommende Schuljahr 20 Neue angemeldet haben. Döhring hofft, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte, dass alle kommen werden. Aber wenigstens 16 werden es schon sein – so viele, dass die Eingangsklasse gebildet werden kann.

Der Schulleiter freut sich natürlich über diese Entwicklung. Er macht dafür nicht nur den permanenten Einwohnerzuwachs in Calws größtem Stadtteil verantwortlich. Sondern auch das besondere Profil, das es an der Heumadenschule gibt. Hier werde auf Praxisbezug Wert gelegt.

Vielfältige Angebote scheinen viele zu überzeugen

Dazu kämen die verschiedenartig­sten Ergänzungs- und Betreuungsangebote: In der Grundschule eine Kernzeiten- und Hortbetreuung, tägliche Bewegungszeit, das "Faustlos"-Programm, Sprachförderung sowie Förderung in Deutsch und Mathematik; in der Ganztages-Werkrealschule besondere Unterrichtsangebote, eine Gestaltung der Mittagspause und eine enge Kooperation mit verschiedenen Betrieben.

So habe diese Schulart Zukunft. Sie könne Schülern, die das brauchen, Zeit geben, damit sie sich entwickeln können. Und auch so könnten diese dann, wenn die entsprechende Begabung vorhanden ist, zum Abitur kommen.

"Es gibt also viele Faktoren, die Eltern überzeugt haben, ihre Kinder für unsere Werkrealschule anzumelden", so Döhring. Dass es wieder eine Eingangsklasse gibt, habe natürlich auch Stadtteilbeiratsvorsitzende Menges gefreut.