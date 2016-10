Calw Werke sind präzise, strukturiert und exakt

Mit Blick auf die Vorbereitung und Konzipierung der Ausstellung, in der die beiden Künstler gemeinsame Schnittstellen gesucht hatten und auch zu gemeinsamen Arbeiten in Bildmontagen, Zeichnungen und Prints inspiriert worden waren, führte Wohlleben an das Werk seines Malerkollegen heran. Er zeige in der Ausstellung offene, bewegte, mitunter lediglich skizzenhaft erscheinende Arbeiten, die nach Phasen des Formulierens des Themas, Setzens, Abwägens und Entscheidens, Korrigierens und Überarbeitens entstanden sind.

Acryl auf Leinwand

In Acryl auf Leinwand, als Grundfarben schwarz oder weiß, auf Karton oder in Mischtechnik und mittels Ölpastellkreide oder Kreidestift erstelle Ploghöft seine Werke, oft ohne speziellen Titel, so dass es dem Betrachter selbst überlassen bleibe, was er beim Anblick empfindet. Manche hätten aber auch einen exakten Titel wie etwa "Schnee von Tamila" oder "Nacht- und Tagfenster".

Die Ausstellung in der Galerie Schanbacher in der Lauterbadstraße 18 in Freudenstadt ist bis zum 4. November zu sehen. Geöffnet ist die Galerie an den Samstagen, 8. und 15. Oktober, jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 07441/863 82 20. Gespräche mit den Künstlern sind am Freitag, 30. September, und Freitag, 4. November, jeweils ab 19 Uhr.