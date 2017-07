Calw "Wer nicht für die Taliban kämpft, ist ein Verräter"

Plötzlich schreckte sie in dem dunklen Raum ein heftiges Klopfen auf, und eine dominante Stimme trieb sie aus diesem heraus – so wie es Assef seinerzeit erlebt hat. Was folgte, war eine Odyssee, bestehend aus Zusammengepferchtsein, Angst vor Entdeckung oder dem Tod, Kampf ums Überleben sowie Hunger und Durst. Vorbei waren die unbeschwerten Zeiten im Schoß der Familie. "Ich hatte eine schöne Kindheit, bis mein großer Bruder eines Tages sagte, wir müssen gehen", hatte Assef eingangs der interaktiven Lesung gesagt, bei der die Lebensverhältnisse der 16-jährigen Lisa aus Backnang den seinen gegenübergestellt wurden.

Anfängliche Skepsis

"Nach anfänglicher Skepsis hat sich bei den Schülern eine Begeisterung entwickelt, und sie waren mit Herzblut dabei", so Klassenlehrerin Jeannette Ziegler und ihre Kollegin Johanna Kupffer. Sie sprachen von einem gelungenen Projekt, bei dem es Begegnungen mit Flüchtlingen aus unterschiedlichen Ländern gab, die ebenfalls in diese Schule gehen. "In der Küche wurde beispielsweise Bolani, afghanisches Fingerfood, zubereitet, und die Flüchtlinge erzählten von ihren jeweiligen Routen", so Ziegler. So seien unter anderem Plakate in den jeweiligen Sprachen der Herkunftsländer entstanden.

Die interaktive Lesung wurde von Flüchtlingen aus Backnang gestaltet, wie Kubus-Projektleiter Jochen Schneider erläuterte. Auf dem Wimberg begleitete außerdem ein Kamerateam der SWR-Herzenssache die Umsetzung der vom Sender unterstützten "Road Show".

"Bei diesem Projekt kommen auch unsere ganz persönlichen Empfindungen und viele einzelne Aspekte zum Ausdruck, die in den Medien sonst nicht transportiert werden", erläuterten die Darsteller aus Afghanistan, Syrien und der Elfenbeinküste, warum sie an der Road Show mitwirken. "Dadurch ist das Abstrakte der gesamten Flüchtlingssituation etwas verloren gegangen", so Jeannette Ziegler am Rande der Lesung und verwies darauf, dass sich die Haltung vieler Schüler gewandelt habe.