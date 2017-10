Calw "Wer dann noch lachen kann" zieht Zuhörer in den Bann

Kurzer Vorlauf

Wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte, war auch der kurze Vorlauf von rund sechs Wochen kein Grund abzulehnen. Dann konnte die Lesung beginnen. Der Titel "Wer dann noch lachen kann", lässt wenig Raum für Interpretationen, dass es wie so oft bei Vanderbeke um Themen geht, die schwer verdaulich sind. Wie von zahlreichen Rezensenten jedoch festgestellt, hat sie die Gabe diese Themen in möglichst leichte Worte zu verpacken.

Für die Lesung selbst sagt sie vorab, dass es sehr schwierig sei, das Buch in einer Stunde zu lesen, ohne zu viel an Inhalt zu verlieren. Nichtsdestotrotz ist das Publikum von Anfang bis Ende in den Bann gezogen und lauscht der Autorin konzentriert.