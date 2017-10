Calw "Wer bessernd eingreift in die Welt, wird kalt gestellt"

Der verbale Beitrag wurde frei mit Klaviermusik untermalt. Auch dabei zeigte der kabarettistische Meister der Zwei- und Vierzeiler große Klasse. Eine solche kleine Ballade lautet zum Beispiel: "Ich habe dir ein Kleid geschenkt. Sagte: Wenn du’s trägst, mich freut’s. Du trugst es noch am selben Tag – zum Roten Kreuz." Obwohl die Themen der Songs zumeist dem alltäglichen Leben und weniger der Politik entnommen waren, gab der in der DDR aufgewachsene Ausnahmekünstler vom Prenzlauer Berg ab und zu kleine politische Kostproben. "Wer bessernd eingreift in die Welt, der wird beizeiten kalt gestellt", lautete eine solche Reminiszenz. Aber auch sich selbst verschonte der wortgewandte Comedian nicht. "Hilde Domin hat ihre Gedichte bei Lesungen immer zwei Mal vorgetragen. Wenn ich meine drei Mal lese, bringt es trotzdem nichts", so Tschirpke selbstkritisch.