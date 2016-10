Calw Wenn Schwimmbecken Jungbrunnen werden

Freudiges Bellen schallt vom Beckenrand über die Wiesen. Der Geruch von nassem Fell liegt dezent in der Luft, wabert über das Gelände wie unsichtbarer Nebel. Allgegenwärtiges Schwanzwedeln. Und mittendrin: ich mit meiner Familie.

Eine Szene, die mir noch vor wenigen Jahren undenkbar erschienen wäre – schließlich war ich nie ein besonders großer Tierliebhaber gewesen. Und hatte gedacht, ich würde auch nie zu einem werden. Was für ein Irrtum!

Nun stehe ich mit zwei Hunden im Eingangsbereich des "coolsten Pools der Region". Simba, unser Kleiner, ist noch neu in der Familie. Seit gerade einmal einer Woche lebt er bei uns. Ein zehn Wochen alter Chihuahua, so winzig, dass er bequem in eine Schuhschachtel passen würde. Wohl einer der jüngsten Hunde, die an diesem Tag den Weg nach Stammheim gefunden haben.