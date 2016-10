Calw Wenn nicht jetzt, wann denn dann

Im November geht der Gemeinderat, wie gewohnt, in eine Klausursitzung, in der die Einzelheiten des dicken Werks besprochen werden. Dass dabei bei den Ausgaben, die über den 12,5 Millionen umfassenden Vermögenshaushalt dargestellt werden, nach wie vor die Rathaussanierung den größten Brocken ausmacht, ist nicht verwunderlich.

Drei Millionen Euro sollen dafür im kommenden Jahr eingestellt werden. Ein weiterer Investitionsschwerpunkt ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Stammheim. Dazu kommen Brandschutzmaßnahmen in der Badstraßenschule, die Erneuerung der Beleuchtung in der Badstraßenhalle und der Toilettenanlage in der Stammheimer Gemeindehalle. Nicht zu vergessen die Ausweisung weiterer Baugebiete.

Dass es in einer der besten wirtschaftlichen Zeiten seit langem einen gewissen Handlungszwang gibt, die Schulden zu reduzieren, das verhehlten weder der Kämmerer noch Oberbürgermeister Eggert nicht. In diesem Zusammenhang wurde die Kölner Kult-Karnevalband die "Höhner" bemüht: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Kreisumlage gesenkt

Bleibt nur noch zu beantworten, warum der Herr über die städtischen Finanzen neuerdings so gut schlafen kann. Ganz einfach: Am vergangenen Montag hat der Kreistag beschlossen, dass die Kreisumlage – das Geld, das die Kommunen anteilmäßig abführen müssen – auf 30 Prozent gesenkt wird. Bei der Stadt Calw macht das immerhin 600 000 Euro aus. Aber eigentlich könnte Klaus Reichert schon seit längerem zufrieden ins Bett gehen. Zumindest seit er weiß, dass auch der dritte Finanzzwischenbericht für das laufende Jahr auf eine bessere Haushaltslage als ursprünglich gedacht hinweist. Vor allem steigende Einnahmen werden dazu führen, dass die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt – das Geld, das die Stadt selbst erwirtschaftet – auf mindestens 3,2 Millionen Euro steigen wird. Von 1,8 Millionen war man ursprünglich ausgegangen.

Die Taktik ist ausgeklügelt. Erst den Haushalt schlecht rechnen, dann scheibchenweise Verbesserungen präsentieren. Damit ist die Stadtverwaltung zuletzt immer gut gefahren. Auch jetzt funktioniert’s wieder. Dazu kommt aktuell, dass die Aussichten für den neuen Etat gar nicht übel sind. Das ist trotz aller Sparbemühungen weniger eigenen Anstrengungen zu verdanken. Die derzeit günstigen Rahmenbedingungen spielen eine maßgebende Rolle. Das weiß man im Rathaus natürlich. Und deswegen ist es richtig, diese dazu zu nutzen, endlich einmal ernsthaft den Abbau des Schuldenberges in Angriff zu nehmen. Die Ausgangslage bleibt nämlich die gleiche: Calw hat kein Ausgaben-, sondern ein Einnahmenproblem. Das zu ändern, daran muss kommunalpolitisch weiter gearbeitet werden. Sonst nützt alle Schön- oder Schlechtrechnerei auf Dauer wenig.