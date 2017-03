Calw "Wenn ihr kommt, wird’s richtig schee"

Im Anschluss spielte die Bewegungs- und Improvisations-AG einen Schultag der Schüler nach: Das Aufstehen, das Zähneputzen, der Schulweg und verschiedene Schulstunden wurden so dem Publikum präsentiert. Vor allem die Chemiestunde, in der das Experiment so richtig schief geht, weil die Schüler nicht aufgepasst hatten, oder der Rap am Ende der Musikstunde – "MvLG – wenn ihr nun kommt, wird’s erst richtig schee" – brachten Applaus.

Nach so viel unterhaltenden Momenten durften die Schüler ihre erste Unterrichtsstunde erleben. Der Schnupperunterricht gab den Schülern ersten Einblick in den gymnasialen Alltag, auch wenn den Viertklässlern natürlich in diesen Stunden Besonderes geboten wurde: So brachte zum Beispiel die Chemie Eier und Wachs zum Platzen und zündete Geldscheine an. Die Schüler verfolgten das Spektakel mit großer Begeisterung.

Währenddessen informierte die Schulleiterin Birgit-Christine Scholl die Eltern im Foyer über die wichtigsten Eckpfeiler des Maria von Linden-Gymnasiums (MvLG) und stellte dabei auch noch einmal die Profile vor – Spanisch, Naturwissenschaft und Technik (NwT) und Sport – und betonte, dass die Profilwahl in der Mittelstufe noch keine Schwerpunktsetzung fürs Abitur bedeute. Somit sollen und können die Schüler rein nach Begabung und Interesse ihr Profilfach wählen.

Die Schulleiterin zitierte aus dem Leitbild und fasste mit zwei Schlagworten "Miteinander und Füreinander" das Motto des MvLGs zusammen. Viele Aktivitäten, sei es in AGs, bei Exkursionen und Schullandheimen, stärken den Teamgeist. Genauso gefragt ist das Engagement untereinander, das zum Beispiel durch Klassenpatenschaften und Schülernachhilfe entsteht. Über diese Begriffe, so die Schulleiterin, lassen sich Werte lernen, die am Gymnasium wichtig sind, wie zum Beispiel Disziplin und Durchhaltevermögen.

Mitmach-Aktionen einzelner Fächer

Mit einer Vielzahl von Aktionen sorge das MvLG dafür, dass die "Fünftklässler zu Gymnasiasten werden", so die Schulleiterin, beispielsweise durch Kennenlerntage, Schulhausrallye, Mini-Schullandheim, Klassenratsausbildung, das Projekt "Freunde üben Rücksicht" oder die Paten.

Da das MvLG seit Jahren als bewegte Schule zertifiziert ist, lag es nahe, dass nach dem Sitzen Bewegung ins Spiel kommen muss. Eltern und Schüler unternahmen einen Rundgang durch das Schulgebäude, in dem einzelne Fächer Mitmach-Aktionen vorbereitet hatten, unter anderem einen Sportparcours im Klassenzimmer, römische Spiele, Mini-Krimis zum Detektiv spielen oder die Tiere der Terrarium-AG füttern.