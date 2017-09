Calw Wenn die Salami in der Buchhandlung bestellt wird

Calw-Wimberg. Herr Müller bräuchte mal wieder 200 Gramm Salami. Im Geschäft seines Vertrauens bestellt er die Wurst und kann sie am Folgetag abholen. Das Problem dabei: Das Geschäft ist ein Buchladen. So stellen viele Menschen sich das Verhalten von Kunden vor, die an Demenz erkrankt sind. Doch ist das in Calw auch die Realität?