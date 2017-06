Calw Wenn die Freude am Tier vergeht

"Tiere werden teilweise direkt um und auf unserem Hof ausgesetzt. Manchmal werden sie irgendwo in der Nähe angebunden oder sogar über den Zaun geschmissen. Und am nächsten Tag wundern wir uns und sehen Tiere, die vorher nicht da waren", erklärt die Vorsitzende des Tierschutz-Vereins. Aber nicht alle Tiere, die auf dem Gelände des Vereins sind, wurden ausgesetzt. Auch wilde Exemplare oder Haustiere von Verstorbenen, deren Erben die tierischen Kumpanen nicht wollen, kommen auf den Hof. Vermisstenmeldungen bekommen die Tierschützer auch und gleichen diese mit ihren Datenbanken ab.

Auf dem Grundstück, dass der Verein selbst ersteigert und alles dort in Eigenleistung aufgebaut hat, stehen ein Katzenhaus, Anlagen für Kleintiere, ein Biotop und ein Teich. "Allerdings haben wir noch kein Hundehaus. Aber wir haben Pläne, eines zu bauen", erklärt Gudrun Sohnrey. Dafür will der Verein die alte Scheune, die ebenfalls auf dem Grundstück steht, entkernen und abreißen, dann das Dach abdecken. Alles in allem werde es noch etwa drei Jahre dauern, bis das Hundehaus fertig ist.

Das Hundehaus scheint auch dringend benötigt: "Letztes Jahr wurde zum Beispiel ein alter Hund am Friedhof in Heumaden ausgesetzt und fünf Hundewelpen im Wald", erzählt die Vorsitzende. Andere Anlaufstellen in der Nähe gibt es nicht.

"Wir hätten gerne, dass Menschen geschult werden, bevor sie ein Haustier halten können – eine Art Führerschein für Tiere", sagt Sohnrey. Da es solch einen Tier-Führerschein aber nicht gibt, hat die Vorsitzende einen anderen Rat für Menschen, die an einem Haustier interessiert sind: "Wir empfehlen, dass sich Leute vor der Anschaffung eines Tiers darüber informieren und Zeit mit dem gewünschten Tier verbringen, zum Beispiel in einem Tierheim wie bei uns." Sollten Tierhalter sich überfordert fühlen, stehe der Verein auch mit Rat zur Seite, ein Anruf genüge.

Aufnahmevertrag regelt "Adoption"

Und was macht man, wenn man ein allein gelassenes Tier findet? "Fundtiere müssen erst mal abgegeben werden", erklärt Sohnrey, das sei wie bei Fundsachen, man könne sie nicht einfach behalten. Naheliegend ist dabei, zur Polizei zu gehen. Wenn ein Tier gefunden und zum Tierschutz Calw gebracht wird, dann wird ein Tieraufnahmevertrag aufgesetzt. Findet das Tier einen neuen Halter, dann gibt es einen Tierabgabevertrag und Mitglieder des Vereins machen Nachkontrollen. "Wir sind hier nur ein Durchlauf, Tiere sollen so schnell wie möglich vermittelt werden, denn hier können sie auf Dauer nicht bleiben." Bei einer Vermittlungsrate von 90 bis 95 Prozent, die der Verein verzeichnet, scheint dies gut zu funktionieren. Allerdings dauere es manchmal auch lange, bis ein Tier ein neues Zuhause findet.