Calw Wenn der Waldschrat mit der Kräuterhexe Schnäpsle verteilt

Der SWV wird laut Chef-Organisatorin und Vize-Chefin Marianne Noe nach diesem Erfolg voraussichtlich im nächsten Jahr erneut eine solche Tour anbieten.

Karin Thau beantwortet meisten Fragen richtig

Gleich beim Start im Heimatmuseum brachten Smoothies (ein kaltes Mixgetränk aus Obst und Milchprodukten) eine Stärkung für die etwa zweistündige Strecke. Zum Blumenlädle passend durften sich die Wanderer dort die Rosenküchle von Ursel Klink schmecken lassen.

Bei seiner Backstube im Wildbader Weg wartete Hansi Waidelich mit Flammkuchen. Weiter ging es zur Linde unweit des Ortsrandes am oberen Teinachtal, wo die SWV-Jugend Obst-, Schinken- und Käsespieße verteilte.

Mit einer von Dieter Pfeiffer zubereiteten Kartoffelsuppe wartete der SWV bei der Neubannhütte auf.

"Ein Teilnehmer hat beobachtet, wie sich vor Hitze und Schärfe der genutzte Kunststofflöffel verbog", berichtete Herbert Noe. Er sorgte an der nächsten Station als Waldschrat zusammen mit Kräuterhexe Gabi Seeger nicht nur für ein Kräuterbrot, sondern auch für ein Kräuterschnäpsle.

Ob es wohl daran lag, dass die meisten Teilnehmer die (ausgestopften) beiden Rehkitze ein kurzes Stück weiter übersahen? Auf alle Fälle kamen alle "Starter" gut am Ziel zu einem ausgedehnten gemütlichen Beisammensein in froher Runde an.

Wer gut beobachtete und Neuweiler ein wenig kennt, hatte im Quiz die beste Chance auf einen der Preise. Zu beantworten war beispielsweise: "Wann wurde das Heimatmuseum erbaut? Welche Kräuter hat die Hexe dabei? Welche Zutaten gehören auf einen Flammkuchen?" Außerdem war ein Band um den Stamm des Teilziels Linde gelegt. Welchen Umfang der Baum auf dessen Höhe hat war dazu eine Frage.

Am Ende vergab die Jury die meisten Punkte an die Siegerin Karin Thau. Ihr dicht auf den Fersen waren auf den folgenden Rängen Rose Klink und Gabi Schlumberger.