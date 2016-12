Calw Wenn das "Magnificat" groovt

Das "Magnificat", der Lobgesang der Maria, ist gerade in der Vorweihnachtszeit ein häufig besungener Bibeltext. Im Laufe der Jahrhunderte entstanden zahlreiche Vertonungen für Chöre, Orgel, Orchester und Solisten von so namhaften klassischen Komponisten wie Bach, Mozart, Mendelssohn Bartholdy, Schubert und Telemann.

Ganz anders der 1952 geborene Komponist, Dirigent und Arrangeur Christoph Schönherr, Professor an der Musikhochschule Hamburg, der für sein Werk "Magnificat – The Groovy Version of OX" Stilmittel des Jazz, Swing, Funk, Rock und Pop wählte. Eine weitere Besonderheit ist der Text, der sowohl in englischer als auch in lateinischer Sprache gesungen wird, teilweise überlagernd im Wechsel zwischen Chor und Solisten. Instrumental begleiten neben Bläsern, Streicher und Flügel auch Schlagzeug und Bassgitarre das Werk.

Klassik und Pop vermischt