Calw Wenn da nicht diese Umleitungen wären

"Die Bürger im Enztal haben die Nase voll." Baustellen an verschiedenen Orten, monatelange Belastungen und Umleitungen von bis zu 30 Kilometer pro Strecke. Dem Ärger der Bürger über die Zustände auf den Straßen im Enztal machte Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack in der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags deutlich Luft – nachdem er bereits Regierungspräsidentin Nicolette Kressl in dieser Sache eingeschaltet hatte. Der Zeitpunkt hätte nicht passender sein können, denn der Ausschuss hatte an diesem Nachmittag diverse Straßenbauprojekte auf der Agenda.

Auch im Landratsamt ist man sich bewusst, dass beim Straßenbau derzeit nicht alles rund läuft, vor allem was die Terminierung und Koordinierung der Baustellen angeht. Sowohl Landrat Helmut Riegger als auch sein Stellvertreter Zeno Danner sicherten zu, sich der Sache anzunehmen. "Das Thema wollen wir angehen", versprach Danner. "Die Koordination der Maßnahmen soll in Zukunft besser werden." So plane man gemeinsame Gespräche mit dem Regierungspräsidium, den betroffenen Bürgermeistern und den Nachbarkreisen, um Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Danner dämpfte aber auch gleich die Erwartungen. "Auf diesem Sektor ist nicht alles plan- und programmierbar", sagte Danner.

Nichtsdestotrotz wird der Landkreis in naher Zukunft zwei große Straßenbauprojekte in Angriff nehmen. Da wäre zunächst einmal der lang geplante Ausbau der K 4300 auf der Strecke zwischen dem Kreisverkehr Sieben Tannen und Gechingen. Ziel des Ausbaus ist unter anderem, dass auch größere Lastwagen den Streckenabschnitt befahren können – unter anderem die mit Ziel Gechinger Gewerbegebiet Herdweg. Bisher besteht auf der Strecke eine Sperrung für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Fällt diese weg, dann könnte der Schwerverkehr von der Autobahnausfahrt Gärtringen ohne Ortsdurchfahrt Gechingen erreichen.