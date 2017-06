Calw Weitere Aufgabe für Calwer Vorsitzenden

In seinem letzten Rechenschaftsbericht hatte Brenner einen Überblick über zehn Jahre Reservistenarbeit gegeben. In 17 Kameradschaften in der Kreisgruppe werden derzeit 1111 Mitglieder geführt. Gut ein Drittel der Mitglieder sind ältere Kameraden über 60 Jahre. Der scheidende Vorsitzende erinnerte an die zentralen Aufgaben der Reserve bei der aktiven Unterstützung der Bundeswehr und ihrer Funktion als Mittler zwischen Armee und Bevölkerung.

Großes Interesse

Die Kreisgruppe habe Öffentlichkeitsarbeit in Form von Infoständen anlässlich Stadt- und Marktfesten in Bad Herrenalb, Bruchsal, Calw, Neubulach und Pforzheim betrieben und neue Mitglieder geworben. Bei diesen Veranstaltungen hätte die Bevölkerung großes Interesse an der Arbeit des Reservistenverbandes gezeigt.

Für seine Verdienste erhielt Brenner aus den Händen des Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg, Hans-Jürgen Blümlein, die Ehrenplakette der Landesgruppe.

App wurde mit der Ehrenmünze der Landesgruppe für seine langjährigen Verdienste insbesondere auf sozialer und internationaler Ebene ausgezeichnet.

"Neue Herausforderungen gilt es zu stemmen, die Kreisgruppe Mittlerer Oberrhein weiterhin auf ihrem positiven Weg zu lenken, gemeinsam packen wir es an", so Burkhardt in seiner Antrittsrede. Trotz seiner erst kürzlich erfolgten Wiederwahl zum Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft Calw freue er sich auf die neue Herausforderung.