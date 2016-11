Calw Weihnachtsmarkt mit mehr Ständen

Calw. Auch bei solchen traditionellen Veranstaltungen ist nichts so beständig wie der Wandel. Auf einige Neuerungen wies Oberbürgermeister Ralf Eggert bei der Eröffnung hin. So hat sich die Zahl der Stände von 70 auf 80 erhöht. "Wenn das so weiter geht, reicht der Platz bald nicht mehr aus", sagte der OB scherzhaft.

Jedenfalls ist es Marktmanager Jürgen Rust gelungen, die zusätzlichen Aussteller auf dem Marktplatz unterzubringen. Dabei hat er es sogar geschafft, zwischen den Ständen etwas mehr Platz zu lassen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagte.

Wieder ausgewogener Produktmix