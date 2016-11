Calw Weihnachtsmarkt lockt mit neuen Aktionen

Calw - Emsig wird derzeit an der Weihnachtsbeleuchtung gearbeitet, die sich von Fachwerkhaus zu Fachwerkhaus spannt und die Calwer Innenstadt bald in ein vorweihnachtliches Lichtermeer verwandelt. Denn in zwei Wochen und einem Tag ist es wieder so weit – der Weihnachtsmarkt beginnt.