Calw Weihnachtsmarkt bietet ausgewogenen Mix

Während die Kinder beschäftigt sind, besteht für die Erwachsenen die Möglichkeit, in aller Ruhe über den Markt zu schlendern, die vielen Angebote anzuschauen und vom reichhaltigen sowie ausgewogenen kulinarischen Angebot Gebrauch zu machen.

Besinnliche Pause

Wie immer lädt das Weihnachtscafé mit dem Duft von Kaffee und frisch gebackenem Kuchen zu einer besinnlichen Pause ein. Ein weihnachtlicher Stadtspaziergang mit Blick von einem Höhenweg auf den beleuchteten Marktplatz, hinterlässt zauberhafte Adventsstimmung. Selbstverständlich gibt es das Calwer Springerle-Model, das an der Infohütte auf dem Marktplatz oder bei der Stadtinformation in einer limitierten Auflage für sechs Euro zu haben ist. An zwei Abenden wird der Weihnachtsmarkt um 21 Uhr von einer Sängerin der Musikschule im Engelskostüm mit weihnachtlichem Gesang beendet werden, so Jürgen Rust. Und ganz zum Schluss kommt wieder der Nikolaus.