Calw Weg zur Halle sorgt für Ärger

Schulleiter beteuern: Es liegen keine Beschwerden vor

Man sei "froh, dass wir mit der Walter-Lindner-Halle über eine vierteilige, sehr funktionale Sporthalle verfügen, so dass wir unseren Sportunterricht an einem Ort erteilen können".

Ferner geben Köcher und Häberle in ihrer Stellungnahme noch einen Literatur-Tipp, der den Titel "Schulwege als Raum für soziales Lernen" trägt – um die positiven Aspekte von Schulwegen hervorzuheben.

Doch sind die Wege von und zur Sporthalle wirklich so unproblematisch für alle Beteiligten? Wir haben uns in der Lederstraße auf Spurensuche begeben und mit einigen Schülern gesprochen – und die sehen die Sache ganz anders.

"Ich find’s mega doof", meint beispielsweise eine Schülerin. Eine weitere bezeichnet die Situation als "total scheiße". Und warum? "Wenn man läuft, hat man die ganze Pause verplempert", heißt es.

Denn sowohl am HHG als auch an der Realschule haben die Schüler jeden Morgen zwei größere Pausen: zwischen der zweiten und dritten sowie zwischen der vierten und fünften Schulstunde. Und genau diese Pausen müssen die Kinder und Jugendlichen praktisch zur Gänze nutzen, um zur Sporthalle oder zurück zu gelangen. Im schlechtesten Fall – so der Sportunterricht in der dritten und vierten Schulstunde angesetzt ist – sind sogar beide größeren Pausen betroffen.

Was zunächst harmlos klingt, ist für viele Schüler ein massives Problem. Denn "laufen, essen und mit Freunden reden" zugleich, das gefällt den Betroffenen gar nicht. Häufig sei kaum Zeit, überhaupt zu essen. Die Pause erscheine "verschwendet" – und fühle sich keineswegs wie eine Pause an. Wer darüber hinaus nicht beim Gehen essen möchte, habe zumindest in der betroffenen Pause kaum noch Gelegenheit dazu: Das Essen im Unterricht sei bei den meisten Lehrern strikt verboten.

Und wer bis zur sechsten Stunde Sport habe, so berichten die Schüler, laufe Gefahr, den Bus nach Hause zu verpassen – was vor allem im vergangenen Schuljahr auch immer wieder passiert sei. Am HHG dürften seit diesem Schuljahr zumindest jene früher gehen, deren Busse besonders früh fahren.

Wer zu lange zum Gehen braucht, könne sogar Strafarbeiten bekommen

Eine andere der "schulinternen Regelungen" betreffe am HHG die Mittagspause: Wer nachmittags Sport habe, für den beginne bereits um 13.30 Uhr statt wie sonst üblich um 13.50 Uhr der Unterricht. Das Busproblem sei damit zwar gelöst, die Pause verkürze sich allerdings um 20 Minuten. Wer dann noch etwas zu Essen holen müsse, sei sehr in Eile und habe keine Zeit, sich zu erholen.

Insgesamt erklären die Schüler durchweg, sie würden sich mehr Kompromisse wünschen. Beispielsweise fünf Minuten mehr Pause an Tagen, an denen es zur Sporthalle geht. Oder wenigstens die Erlaubnis, an diesen Tagen im Unterricht essen zu dürfen – und seien es nur die ersten zehn Minuten.

Das Gegenteil sei jedoch der Fall. Manche Lehrer hätten bereits Strafarbeiten verteilt, wenn Schüler den Weg nicht innerhalb der Pausenzeit geschafft hätten. Andere Schüler seien zu spät zu Klassenarbeiten gekommen. Von Verständnis sei zumindest bei einigen Lehrern keine Spur zu finden. Deren Reaktion habe sich stattdessen auf ein "Beeilt euch eben!" beschränkt.