Calw Wasser wird in Hesse-Stadt nicht teurer

Warum ist die Nitratbelastung in Calw so gering?

"Der überwiegende Teil des Wassers stammt aus Quellen und Tiefbrunnen", erläutert Anja Rentschler. "Außerdem wurde bereits frühzeitig darauf geachtet, dass die Schutzgebiete groß genug sind und die Anforderungen entsprechend eingehalten werden. Auch die Landwirte wurden diesbezüglich frühzeitig sensibilisiert."

Wo werden die höchsten, wo die niedrigsten Nitrat-Werte erreicht?

Detaillierte Auskünfte über die derzeitige Qualität des Wassers sind auf der Homepage der ENCW zu finden. Besonders gut ist das Wasser demnach in Altburg, Alzenberg, Oberriedt, Speßhardt, Spindlershof und Weltenschwann mit 2,1 Milligramm Nitrat pro Liter. Die höchsten Werte werden in Calw, Heumaden, Wimberg und Teilen Stammheims mit 14 Milligramm pro Liter erreicht.

Was passiert, wenn der Grenzwert überschritten wird?

Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung hat die Weltgesundheitsorganisation eine Dosis errechnet, die ein Mensch sein Leben lang täglich aufnehmen kann, ohne mit gesundheitlichen Risiken rechnen zu müssen: 3,7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Für einen Erwachsenen, der 80 Kilogramm wiegt, wären das bis zu 296 Milligramm – was umgerechnet mehr als 21 Litern Wasser aus Calw, Heumaden, Wimberg und Teilen Stammheims entsprechen würde. Kurzfristige und gelegentliche Überschreitungen des Grenzwertes seien übrigens "gesundheitlich nicht relevant".

Sollte die Nitratbelastung ansteigen, darf die ENCW vor dem Hintergrund der Vereinbarung mit der Kartellbehörde die Preise überhaupt anheben?

Nach jahrelanger gerichtlicher Auseinandersetzung der ENCW über die Preisgestaltung in den Jahren 2008 und 2009 mit der Energie- und Wasserkartellbehörde (das Ende vom Lied war ein Vergleich gewesen) waren die Jahre 2010 bis 2016 in den Blick geraten. Statt eines weiteren langwierigen Verfahrens vor Gericht hatten sich die Kartellwächter und die ENCW im Mai – deutlich schneller – auf einen weiteren Vergleich geeinigt.

Der Inhalt: Die ENCW hatte sich zu Rückerstattungen bereit erklärt und darüber hinaus dazu verpflichtet, dass der Calwer Wasserpreis in den Jahren bis 2021 am Maßstab der amtlich festgestellten Preissteigerungsrate und des erwarteten Anstiegs des Wasserentnahmeentgelts ausgerichtet wird. Sollte wegen einer Belastung des Wassers allerdings eine gesetzliche Regelung zum finanziellen Ausgleich dieser Belastung geschaffen werden, "so kann dies auf Basis der bestehenden Vereinbarung mit der Kartellbehörde in die Wasserpreise eingepreist werden", so die Assistentin der ENCW-Geschäftsführung.