Calw Was würdest Du heute tun, wenn du Luther wärst?

Und sie war überrascht, ja "begeistert", auf welch große Bereitschaft sie hier im Nordschwarzwald stieß, an diesem Buch, herausgegeben von der Evangelischen Erwachsenenbildung, mitzuwirken. Die Interviews übernahmen Studenten der SRH-Hochschule in Calw. Heraus kamen dabei ganz persönliche Botschaften.

So verbindet Ralf Albrecht, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks in Nagold, sein ganzes Berufsleben mit dem Reformator: "Außerdem sorgte Luther dafür, dass ich als evangelischer Pfarrer das Beste tun konnte, was ein Pfarrer seit der Reformation tun kann: heiraten."

Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer Staatssekretär, zieht aus Luthers Geschichte ein klare Botschaft: "Wenn’s drauf ankommt, muss man zu seiner Überzeugung stehen."

Und Erich Hartmann, evangelischer Dekan in Calw, ist davon überzeugt, dass Luther unter der Spaltung der Kirche – also dem zersplitterten Leib Christi, theologisch formuliert – leiden würde: "Er würde sich dafür einsetzen, dass die Konfessionen wieder zusammenfinden. Ohne faule Kompromisse zu schließen. Klar in der Sache, aber versöhnt im Glauben an den einen Herrn der Kirche."

"Gott hat alle Menschen lieb." Das ist für die Sprösslinge des Kindergartens am Ziegelrain in Neuenbürg Luthers wichtigste Botschaft. Und weil es von dem Reformator so viel schöne Lieder gibt, haben die Kinder eines gleich vertont: "Die beste Zeit im Jahr ist mein." Zu hören demnächst auf der Homepage der Evangelischen Erwachsenenbildung.

Das Buch "Luther im Schwarzwald" mit einer Auflage von 1000 Stück soll in wenigen Tagen auf den Markt kommen und ist nicht über den Buchhandel, sondern nur über die Evangelische Erwachsenenbildung, Telefon 07051/12656, E-Mail: info@eb-schwarzwald.de zum Selbstkostenpreis von 15 Euro plus Versand erhältlich.

Wer so lange nicht warten will: Am 21. Juli wird das Buch beim "Luthermahl" im "Hirsch" in Überberg samt Beiträgen von einigen Autoren offiziell vorgestellt.