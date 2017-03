Calw Was nicht passt, wird passend gemacht

Die verbindliche Zusage, so Stierle, fehle aber noch. Die Firma Reif würde erst beauftragt, wenn das erledigt sei. Sonst könnte das zuschussfeindlich sein. Und vorher lasse er sich auch auf keine konkrete Aussage ein, wenn mit dem Brückenbau begonnen wird. In diesem Jahr werde das aber sicher noch der Fall sein.

Nun steht aber in der unlängst von unserer Zeitung veröffentlichen Baustellenübersicht 2017 nachzulesen, dass die Stadt von einem Start am 17. Mai ausgeht. Gefährdet das den Zuschuss? Nein, sagt Oberbürgermeister Ralf Eggert im Gespräch mit unserer Zeitung: "Was nicht passt, wird passend gemacht". Mit den zuständigen Behörden sei man ständig im Gespräch. Und deswegen gehe er davon aus, dass der Zuschussbescheid noch rechtzeitig kommt.

Gebaut wird eine eingleisige stählerne Stabbogenbrücke auf zwei massiven Widerlagern mit einer Spannweite von 40 Metern. Im Juli 2018 soll sie fertig sein.