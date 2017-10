Calw Was Märchen über Kunst des Lebens und Sterbens sagen

An diesem Abend kann man sich in Sankt Aurelius über das Projekt und über seinen aktuellen Planungsstand informieren und auch dem ehrenamtlich geführten Förderverein "Stationäres Hospiz Region Nagold" beitreten, der sich um die Finanzierung des Baus und den späteren Unterhalt des Hospizes kümmert.

Vor allem aber soll die literarisch-musikalische Veranstaltung unter dem Titel "Siehst du, so geht’s in der Welt – Was Märchen uns über die Kunst des Lebens und des Sterbens sagen" auf die Arbeit des Hospizes einstimmen und die Besucher auf besinnlich-nachdenkliche, aber auch unterhaltsame Weise an das Thema Sterben und Tod heranführen. Märchen wagen sich nämlich mutig an alle Lebensthemen. Sie scheuen auch vor dem Tod nicht zurück. Der kommt sogar als freundlicher Gevatter daher und verspricht, das Kind des armen Vaters reich und berühmt zu machen. Denn, so sagt er, "wer mich zum Freunde hat, dem kann’s nicht fehlen".

Keine Unbekannten