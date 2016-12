Calw Was machen Frösche und Ferkel zum Fest?

"Vom Himmel hoch" und "Tochter Zion" intonierte eine kleine Kapelle aus Musikern des Musikvereins Stammheim, bei der jedoch mehrheitlich Holzbronner vertreten waren.

Ortschaftsrat Joachim Bley führte durchs Programm. Die Kindergartenkinder hatten Verse zum Advent und Weihnachten gelernt, und punkteten mit dem lustigen Lied "Wisst ihr, was die Frösche an Weihnachten machen?". Die Kinder verrieten dann bei weiteren Strophen auf scherzhafte Weise, was Katzen, Elefanten, Ferkel und sogar Fische an Heiligabend tun.

Mit großen Augen verfolgten die Kinder das Öffnen des beleuchteten Adventsfenster am Rathaus. Die Liederkranzspatzen sangen "Stern über Bethlehem". Der Erwachsenenchor intonierte dann in beeindruckender Weise "Wir sagen euch an den lieben Advent".