Calw Was kann man gegen Heuschnupfen tun?

Nasendusche Und was hilft gegen das lästige Jucken in Nase und Augen? "Eine Nasendusche reduziert die Pollen in den oberen Atemwegen", sagt Karl Köllhofer. Denn die Pollen setzen sich an den Schleimhäuten fest. Hammann-Flik empfiehlt Augentropfen: "Die schützen, mindern die Tränenbildung und auch die Rötung der Augen geht dadurch zurück." Auch ein abschwellendes Nasenspray kann helfen. Tabletten Wer dann immer noch zu kämpfen hat, kann auch zu Tabletten greifen, die die Beschwerden unterdrücken. "Da gibt es heute auch homöopathische Alternativen, wenn der Patient das möchte", sagt Elke Hammann-Flik. Denn die klassischen Medikamente machen den Anwender oft müde und träge. Aber sich auf Dauer auf Tabletten zu verlassen, ist auch nicht gerade meine Vorstellung von einer vernünftigen Vorgehensweise gegen den Heuschnupfen.

Hyposensibilisierung Gibt es nicht noch andere Möglichkeiten, außer Nasenspülung und Augentropfen oder Tabletten? "Vor allem in ernsten Fällen und wenn ein Etagenwechsel der Beschwerden von der Nase in die Bronchien stattfindet, ist eine Hyposensibilisierung einen Versuch wert", sagt Köllhofer.

Eine Hyposensibilisierung ist eine Therapie, bei der die Allergene, auf die das Immunsystem reagiert, zugeführt werden. Dadurch soll es zu einer Gewöhnung kommen und die Überreaktion des Immunsystems verhindert werden. Es kann entweder alle vier Wochen eine Spritze verabreicht werden oder zwölf Wochen vor Beginn der Allergie-Saison. Die Variante, bei der alle vier Wochen gespritzt wird, sei dabei seiner Erfahrung nach leichter umzusetzen, meint Köllhofer. Darüber hinaus gebe es noch die sublinguale Hyposensibilisierung (bei der das Allergen unter die Zunge gelegt und später geschluckt wird). Dabei müsse der Stoff aber unbedingt täglich eingenommen werden, woran es oft hapere.

Ein Jahr lang habe ich diese Therapie in der Vergangenheit bereits selbst ausprobiert – ohne Erfolg. Das könnte an der Länge der Behandlung liegen. Denn: "Eine Hyposensibilisierung sollte in der Regel drei bis fünf Jahre gemacht werden, um gute Ergebnisse damit erzielen zu können", erklärt Köllhofer. Man braucht also Zeit und Durchhaltevermögen für diese Therapie. Für viele könnte es sich aber lohnen: Eine Hyposensibilisierung kann den Heuschnupfen besiegen – oder zumindest eine deutliche Verbesserung der Beschwerden bewirken.

Vielleicht ist es also auch für mich noch einen weiteren Versuch wert, um in Zukunft besser durch die Heuschnupfenzeit zu kommen.